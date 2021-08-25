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Düğünden dönen aile kaza yaptı: 4 yaralı

Adıyaman’da, katıldıkları bir düğün töreninden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin refüje çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

düğünden dönen aile kaza yaptı: 4 yaralı
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düğünden dönen aile kaza yaptı: 4 yaralı

dugunden donen aile kaza yapti1

adıyaman’da, katıldıkları bir düğün töreninden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin refüje çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

Düğünden dönen aile kaza yaptı: 4 yaralı

Aksoğan Tur

Adıyaman’da, katıldıkları bir düğün töreninden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin refüje çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir istikametinden kent merkezi istikametine ilerleyen Erdal Aksoy idaresindeki 06 RHG 14 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı Eğri Çayı Köprüsü yakınlarında refüje çıkarak aydınlatma lambasına çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Mahmut Aksoy, Gülü Aksoy, Taylan Alevli ve Ali Ozan Aksoy yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, otomobilde bulunan ailenin katılmış oldukları bir düğün töreninden yeni çıktıkları ve evlerine gittikleri belirtildi.

(İHA)

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