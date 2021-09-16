düdük, hüseyin göçek’te

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig’de 5’inci haftada oynanacak olan karşılaşmalarda görev yapacak olan hakemleri açıkladı. Buna göre, yarın akşam 20.00’de Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Hakan Karabalcık yapacak. Mücadelede, Oğuzhan Çakır ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
Süper Lig’de 5’inci haftada oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek olan hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Yeni Malatyaspor – Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
20.00 Altay – Göztepe: Halil Umut Meler
18 Eylül Cumartesi
13.30 Sivasspor – Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
16.00 Kasımpaşa – Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 Antalyaspor – Beşiktaş: Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor – Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
19 Eylül Pazar
13.30 Giresunspor – Konyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 Galatasaray – Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Başakşehir – Fenerbahçe: Fırat Aydınus
19.00 Hatayspor – Kayserispor: Alper Ulusoy
ÖMER ALİ DELİBAŞ
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