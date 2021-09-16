düdük, hüseyin göçek’te

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig’de 5’inci haftada oynanacak olan karşılaşmalarda görev yapacak olan hakemleri açıkladı. Buna göre, yarın akşam 20.00’de Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Hakan Karabalcık yapacak. Mücadelede, Oğuzhan Çakır ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Süper Lig’de 5’inci haftada oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek olan hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Yeni Malatyaspor – Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

20.00 Altay – Göztepe: Halil Umut Meler

18 Eylül Cumartesi

13.30 Sivasspor – Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

16.00 Kasımpaşa – Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 Antalyaspor – Beşiktaş: Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor – Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

19 Eylül Pazar

13.30 Giresunspor – Konyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Galatasaray – Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Başakşehir – Fenerbahçe: Fırat Aydınus

19.00 Hatayspor – Kayserispor: Alper Ulusoy

ÖMER ALİ DELİBAŞ