Düdük Direnç Tonusluoğlu’nda

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre; Haftanın açılış mücadelesi olan Yeni Malatyaspor-Pendikspor maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

MURAT İPEKTEN

Türkiye Futbol Federasyon (TFF) Merkez Hakem Kurulu Spor Toto 1. Lig’in 14.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle belirlenen hakem atamalarına göre; Yeni Malatyaspor-Pendikspor maçında Direnç Tonusluoğlu (İzmir bölgesi A klasman hakemi) düdük çalacak. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Hüseyin Aylak (İzmir bölgesi A klasman yardımcı hakemi) ve Burak Cansız (Trabzon bölgesi B klasman hakemi) yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Lütfullah Aslan (Diyarbakır bölgesi B klasman hakemi)

Spor Toto 1. Lig’in 14.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler ise şöyle:

18 KASIM CUMA

20.00 Yeni Malatyaspor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

19 KASIM CUMARTESİ

13.30 Manisa Futbol Kulübü-Erzurumspor: Denizlispor: Tarık Güldal

13.30 Ankara Keçiörengücü-Denizlispor: Oğuzhan Çakır

16.00 Adanaspor-Altınordu: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20 KASIM PAZAR

13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor: Ramazan Keleş

16.00 Eyüpspor-Göztepe: Alper Akarsu

16.00 Rizespor-Boluspor: Murat Erdoğan

19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor: Oğuzhan Aksu

21 KASIM PAZARTESİ

20.00 Altay-Gençlerbirliği: Ozan Ergün