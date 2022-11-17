DOLAR

18,6188$% 0.13

EURO

19,2650% -0.39

GRAM ALTIN

1.053,10%-0,64

ÇEYREK ALTIN

1.701,00%-0,51

TAM ALTIN

6.805,00%-0,54

BİTCOİN

307703฿%0.37364

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya PARÇALI BULUTLU 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Gündem / Düdük Direnç Tonusluoğlu’nda

Düdük Direnç Tonusluoğlu’nda

Düdük Direnç Tonusluoğlu’nda
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Düdük Direnç Tonusluoğlu’nda

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre; Haftanın açılış mücadelesi olan Yeni Malatyaspor-Pendikspor maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

MURAT İPEKTEN

Türkiye Futbol Federasyon (TFF) Merkez Hakem Kurulu Spor Toto 1. Lig’in 14.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle belirlenen hakem atamalarına göre; Yeni Malatyaspor-Pendikspor maçında Direnç Tonusluoğlu (İzmir bölgesi A klasman hakemi) düdük çalacak. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Hüseyin Aylak (İzmir bölgesi A klasman yardımcı hakemi) ve Burak Cansız (Trabzon bölgesi B klasman hakemi) yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Lütfullah Aslan (Diyarbakır bölgesi B klasman hakemi)

Spor Toto 1. Lig’in 14.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler ise şöyle:

18 KASIM CUMA

20.00 Yeni Malatyaspor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

19 KASIM CUMARTESİ

13.30 Manisa Futbol Kulübü-Erzurumspor: Denizlispor: Tarık Güldal

13.30 Ankara Keçiörengücü-Denizlispor: Oğuzhan Çakır

16.00 Adanaspor-Altınordu: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20 KASIM PAZAR

13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor: Ramazan Keleş

16.00 Eyüpspor-Göztepe: Alper Akarsu

16.00 Rizespor-Boluspor: Murat Erdoğan

19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor: Oğuzhan Aksu

21 KASIM PAZARTESİ

20.00 Altay-Gençlerbirliği: Ozan Ergün

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

‘Başarı Bedel İster’ konferansına yoğun ilgi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.