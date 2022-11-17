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Düdük Direnç Tonusluoğlu’nda
Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre; Haftanın açılış mücadelesi olan Yeni Malatyaspor-Pendikspor maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyon (TFF) Merkez Hakem Kurulu Spor Toto 1. Lig’in 14.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle belirlenen hakem atamalarına göre; Yeni Malatyaspor-Pendikspor maçında Direnç Tonusluoğlu (İzmir bölgesi A klasman hakemi) düdük çalacak. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Hüseyin Aylak (İzmir bölgesi A klasman yardımcı hakemi) ve Burak Cansız (Trabzon bölgesi B klasman hakemi) yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Lütfullah Aslan (Diyarbakır bölgesi B klasman hakemi)
Spor Toto 1. Lig’in 14.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler ise şöyle:
18 KASIM CUMA
20.00 Yeni Malatyaspor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
19 KASIM CUMARTESİ
13.30 Manisa Futbol Kulübü-Erzurumspor: Denizlispor: Tarık Güldal
13.30 Ankara Keçiörengücü-Denizlispor: Oğuzhan Çakır
16.00 Adanaspor-Altınordu: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20 KASIM PAZAR
13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor: Ramazan Keleş
16.00 Eyüpspor-Göztepe: Alper Akarsu
16.00 Rizespor-Boluspor: Murat Erdoğan
19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor: Oğuzhan Aksu
21 KASIM PAZARTESİ
20.00 Altay-Gençlerbirliği: Ozan Ergün
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