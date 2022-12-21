AF YOK!

DUDAK UÇUKLATAN CEZA

SİNEM HATUN DAVUT

Suya zam düşünmediklerini dile getiren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, kaçak su kullananlar ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Usulsüz su kullanımının önüne geçmek ve kaçak su tüketimini en aza indirmek için Malatya merkez ilçeler başta olmak üzere, tüm ilçelerde denetimlerin sıklaştırıldığını ifade eden Mert, “Ekiplerimiz ve gelen ihbarlar değerlendirilerek Malatya genelinde 9 bin 170 noktada tarama yapıldı. Yapılan tarama neticesinde kaçak su kullandığı tespit edilen bin 505 kişiye toplamda 6 milyon 229 bin TL para cezası kesildi” dedi.

Malatya’nın yeteri kadar yağış almaması hem tarımsal hem de kaynak sularını tehdit ediyor. Özellikle kaynak sularının hangi seviyede olduğu merak konusu olurken, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (MASKİ) Mehmet Mert, BUSABAH gazetesine konuşarak, önemli açıklamalarda bulundu.

İçme suyunun suyun şu an yeterli olduğunu dile getiren Mert, kış ayında olunmasına rağmen hala yağmur ve kar yağının olmadığına dikkat çekti.

kaptajı yapacaklarını ifade eden Mert, “Malatya kışını ocak ve şubat aylarında yaşıyor. Kar yağışları yok. Ama ona rağmen bizim şu an 2. kaptajımız devrede. 3. kaptajımızı da yapacağız. Şimdi kayıp kaçak ile ciddi anlamda mücadeleler veriyoruz. Kayıp kaçağımızı yüzde 30’un altına düşürmeye çalışıyoruz. Kayıp kaçağı yüzde 30-25’lere düşürürsek su problemleri birkaç yıl daha yaşamayız diye tahmin ediyoruz” dedi.

“KAYIP KAÇAK CİDDİ ANLAMDA DÜŞTÜ”

Kayıp kaçak konusunda insanların bilinçlenmeye başladığını belirten Mert, “Kayıp kaçak oranları bölge bölge değişti. Mesela Darende’de hemen hemen çok az kaldı. Yazıhan’da da şu anda depoları da denetlemeye aldık. Kayıp kaçak dinlemeleri çok ciddi bir anlamda düşürdük. Bununla ilgili 15-20 kişilik ciddi bir ekibimiz var. Hatları dinliyor. Gece müdahale ediyorlar. Yani çok ciddi oranda çalışmalarımız var. Geçen Ankara’da bununla ilgili toplantı vardı. O toplantıya katıldığımda iyi yolda olduğumuzu gördük. Orada ‘siz çok ciddi mesafe kat etmişsiniz’ dediler. Su sürekli canlı bir şey olduğu için bugün kaybolmayan, kaçak olmayan yerde yarın kaybolabiliyor, kaçak olabiliyor. İnsanlarımız da yavaş yavaş bilinçlenmeye başladı” diye konuştu.

“KIRSALDA 100’ÜN ÜZERİNDE SONDAJ VURDUK”

Kırsal su problemi yaşandığını kaydeden Mert, “Su konusunda en büyük sıkıntı kırsalda. En çok sıkıntı kırsalda. Merkezde su sorunu yaşayacağımızı düşünmüyorum. Kırsalda yer altı sularının gitgide küresel ısınmaya dayalı kuruması, kuraklığa dayalı sondajlarımızın azalması, kuruması yer altı sularında problem yaşamamıza neden oldu. Onlarla ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Geçen sene kırsal mahallelerimizde 100’ün üzerinde sondaj vurduk. Birçoğunda su çıktı, bazılarında çıkmadı. Su çıkmayan mahallerde başka alternatifler bulmaya çalışıyoruz. Akçadağ’da bir örnek vereyim. Akçadağ’da Doğanlar Mahallesi var. Bu mahallenin 16 tane mezrası bulunuyor. Su yoktu. Yıllardır bulamamışlardı yer altı suyunu. Geçen sene su verdik. Şu anda 20 kilometreye yakın hat yaptık. Dağıttık suyumuzu. Yani biz bu konuda ciddi bir ekip çalışması yapıyoruz. Dikkat ederseniz 2022 yılında kırsal dahil hiç su problemi yaşamadık. Kırsalda ‘suyunuz akmıyor, evimize su gelmiyor’ diyen çok basına yansıyan bir şey olmadı” söylemini kullandı.

“SU ARTIK ÇOK DEĞERLİ”

“Geçen yıl çok güzel bir kar yağdı. Arkası gelmedi. Suya dönüşmedi” diyen Mert, şunları söyledi:

“Kar yağışı devam etmediği için yer altı suyuna çok faydası olmadı. Mesela bu yılki yağan yağmurun sadece ekinlere faydası oldu. Yer altı suyuna yine faydası olmadı. Biz her türlü tedbirimizi alıyoruz. Biz özellikle yer altı suyunu hiçbir yerde kullanmak istemiyoruz. Yer altı suyu israf oluyor. Çünkü yer altı suyunu aldıkça daha derine gitmek zorunda kalıyoruz. İnsanlarımızın da artık suyu israf etmemesi lazım. Su artık çok değerli. Türkiye’de artık su konusunda kritik noktada. Su zengini ülke değiliz. Dünya’da da zaten stresli ülkeler statüsünde geçiyor. Bizden sonra gelen nesle su bırakmamız gerekiyor. Yer altı suyu sonsuz değil. Herkesin suyu doğru kullanması gerekiyor. İsraf etmemesi gerekiyor. Su artık çok ciddi bir değer. Mesela 2070’de su savaşlardan bahsediliyor. Sular olmayacak. Şu an 2,5 milyon insan suya ulaşamıyor deniliyor. 25 yıl sonra bu 7 milyon insana çıkacak deniliyor. Bize ‘Kaptajdan gelen suyu niye satıyorsunuz?’ diyorlar. Bunlar hepimizin suyu doğru kullanmak gerekiyor. Su Allah’ın verdiği bir nimet ve suyun yerine koyabileceğimiz hiçbir şey yok. Başka ürünlerin yerine başka bir şey koyabilirsiniz ama suyun yerine koyabileceğiniz dünyada hiçbir ürün yok.”

“SUYU UYGUN FİYATTAN VERİYORUZ”

Yeni yılda suya zam yapılmayacağını dile getiren Mert, “Türkiye’de genelinde en uygun fiyattan suyu biz veriyoruz. Şu an zam düşünmüyoruz. Örneğin kapan belediyelerimiz olan Yakınca, Bostanbaşı, Topsöğüt, Hatunsuyu, Orduzu gibi mahalleler veya diğer ilçeler suyu yüzde 50, Eski Malatya Belediyesi sınırları dışındaki yerler suyu yüzde 50 indirimli kullanıyor. Köyler suyu yüzde 75 indirimli kullanıyor. Yani bu indirimler yeni büyükşehir olan iller için geçerli. Örneğin Kayseri gibi büyük şehirler su parasını yüzde 100 alıyorlar. Yaklaşık bizim 2 katımız. Bazen bize ‘Suda indirim düşünüyor musunuz?’ diye soruyorlar. Sudan topladığımız paralar enerji bedeli ve personel maaşlarına yetiyor. Çünkü yeni büyükşehir olan bir il olduğumuz için biz sürekli yatırım yapıyoruz. Mesela bu yıl Hanımınçiftliği, Battalgazi, Alişar, Kemerköprü gibi yerlere harcadığımız para yaklaşık 100 milyon lira. TÜFE üzerinden devam ediyoruz. Ama burada herkese iş düşüyor. Sadece MASKİ Genel Müdürlüğü olarak değil tüm vatandaşlarımızın bilinçli hale gelmesi gerekiyor. Suyu musluğu açarken, kapatırken, israf etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

“DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI”

Kaçak su kullananlar ile ilgili uygulanan cezai işlemi de açıklayan Mert, şunları kaydetti:

“Usulsüz su kullanımının önüne geçmek ve kaçak su tüketimini en aza indirmek için Malatya merkez ilçeler başta olmak üzere, tüm ilçelerde denetimlerin sıklaştırıldı. Abone olmaksızın sayaçlı olarak usulsüz su kullananlara veya ölçümü engellemek ve mühür kırmak suretiyle kaçak su kullanan toplam bin 505 kişi hakkında tutanak tutuldu. Türk Ceza Kanununun 5237 Sayılı Kanun 163.maddesi gereğince gerekli cezai işlem uygulandı. Ekiplerimiz ve gelen ihbarlar değerlendirilerek Malatya genelinde 9 bin 170 noktada tarama yapıldı. Yapılan tarama neticesinde kaçak su kullandığı tespit edilen bin 505 kişiye toplamda 6 milyon 229 bin TL para cezası kesildi.”