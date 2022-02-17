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Anasayfa / Asayiş / Dron ile trafik uygulamasına ağırlık

Dron ile trafik uygulamasına ağırlık

dron ile trafik uygulamasına ağırlık
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Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde jandarma tarafından 2 saat süreyle dron ile trafik uygulaması yapıldı.

Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından 10.00-12.00 saatleri arasında Erkenek Jandarma Komutanlığı önünde dron ile denetim gerçekleştirildi.

Uygulama ve denetim faaliyetlerinin dron ile zaman zaman değişik kavşak ve noktalarda devam edeceği belirtilirken, dron ile uygulamaya ağırlık verileceği kaydedildi.

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