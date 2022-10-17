Dr. Fatih Erbakan iktidara ve muhalefete yüklendi

Erbakan: Biz yolu Amerika’dan geçmeden iktidar olan bir hareketiz

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı için Malatya’ya geldi. Tek liste ile girilen seçimde Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanlığına Bilal Yıldırım yeniden seçildi.

Malatya’da yoğun bir coşku ve sevinç ile karşılanan Erbakan, hem iktidara hem de muhalefete yönelik önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaçar gibi Amerika’ya gittiğini ifade eden Fatih Erbakan, ”Kılıçdaroğlu Amerika’da tam 8 saat ortadan kayboldu. Gazetecileri, basın mensuplarını, koruma ordusunu atlatıp 8 saat ortadan kayboldu, uçak biletini dahi yaktığı söyleniyor. Haklı olarak milletimiz soruyor, diyor ki bu 8 saat neden ortadan kayboldunuz, kimlerle ve ne maksatla görüşme yaptınız” dedi.

Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanlığı tarafından 2. Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, siyaset gündemine dair önemli açıklamalarda bulunarak hem iktidara hem de muhalefete ağır eleştirilerde bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Amerika ziyareti hakkında da değerlendirmede bulunan Erbakan, Yeniden Refah Partisinin yolu Amerika’dan geçmeden iktidar olan bir parti olduğunu vurguladı.

“ERBAKAN HOCAMIZIN BİR ÇİÇEĞİ, MİLYONLARCA ÇİÇEK OLMUŞ VE BAHARINI BEKLİYOR”

Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım, kongreye katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, “3 yıl aradan sonra bizleri aynı tarihte, aynı saate ve aynı salonda bir araya getiren Cenabı Allah’a hamdü senalar olsun. Görüyorum ki Erbakan hocamızın bir çiçeği, milyonlarca çiçek olmuş ve baharını bekliyor inşallah. Genel Başkanım bundan 3 yıl önce siz bize görev verdiğiniz zaman Malatya’da 3-5 arkadaş ile yola çıkmıştık, bugün elhamdülillah on binleri geçtik ve sahada çalışmaya devam ediyoruz. Nezaket ve zarafet ile kalplere ve gönüllere dokunarak mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı dolaşmalarımıza devam edeceğiz. Yeniden Refah Partisi sancağını Malatya’ya diktiğimiz günden beri adeta Malatya’ya refah geldi, huzur geldi. Malatyalı insanlar iyi ki Erbakan varmış, iyi ki Yeniden Refah Partisi kurulmuş diyorlar bugün bu muhteşem atmosfer gösteriyor ki mert ve necip Malatyalılar bizimledir, elhamdülillah bizler sizlerin yüzünü kara çıkartmayacağız, zafer inananlarındır ve zafer yakındır” şeklinde konuştu.

“KİMSEYE NASİP OLMAMIŞ YETKİLERLE İKTİDARSINIZ”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir vakıf toplantısında yaptığı konuşmaya değinerek, “Geçtiğimiz hafta Pazar günü sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bir vakfın toplantısında yaptığı konuşmada aynen şu ifadeleri kullandı, ‘Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye’yi ancak biz hallederiz, bunu biz yaparız, şu an itibari ile onun hazırlığı içerisindeyiz’ biz ne diyoruz buna karşılık hayırlı olsun. 20 senedir muhalefette olan AK Parti 2023 seçimlerinde iktidara gelip, yolsuzluğu ve rüşveti engelleyecek. İnsanlar sormazlar mı 20 senedir iktidarsınız ve kimseye nasip olmamış yetkilerle iktidarsınız yoksulluğu, yolsuzluğu çözmek için ne yaptınız, rüşveti ortadan kaldırmak için ne yaptınız 20 senedir de, bundan sonra yapacakmışsınız, madem yapacaktınız 20 senedir niye yapmadınız. 20 senedir bugüne kadar yolsuzlukların kaçına müdahale ettiniz. Bünyenizde bu işlere karıştığı iddia edilen kaç kişiyi bünyenizden dışarıya attınız, kaç kişi ile ilgili soruşturma izni verdiniz, araştırma komisyonu kurulmasına müsaade ettiniz. Hangi yolsuzluğun üzerine gittiniz, yolsuzluk iddiası oluyor görevden alıyorlar efendim biz bunu aile içinde hallederiz. Ortada kamu malına kastedilmişse, bir rüşvet, bir yolsuzluk suçu varsa sen bunu nasıl aile içinde halledersin. Bizzat AK Partinin genel başkan yardımcısının ağzından bunu duyduk. Efendim soruşturmaya, kovuşturmaya gerek yok biz kendi içimizde hallederiz. Bakınız bu yılın başında Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından bir rapor hazırlandı, Türkiye bu rapora göre yolsuzlukla mücadele sıralamasında dünya da 180 ülke arasında 96. sıraya geriledi. AK Partinin 20 yıllık iktidarı boyunca kamu ihale kanunu 192 kez değiştirilmiş. Ne istiyorsunuz kamu ihale kanunundan. Ne için 192 kez değişiklik yapıyorsunuz. Neyi kendi işinize uydurabilmek için bu değişikleri yapıyorsunuz. 20 seneden beri 1 dolarlık ihaleleri, 10 dolara, 5 dolara, 7 dolara neden veriyorsun. 100 milyon dolara yapılacak bir tüp gecidi, alt gecidi 1.2 milyon dolara neden ihale ediyorsun. 486 milyon liraya ihale edilen Artvin Yusufeli barajını 6.4 milyar liraya neden mal ediyorsun. Devletin kendi rakamları ile söylüyorum. Bizim iktidarımız rüşvetten, talandan, israftan, yolsuzluktan ateşten kaçar gibi kaçacak” ifadelerine yer verdi.

“BİZİM DÖNEMİMİZDE ANKARA’DA DAYISI OLAN DEĞİL, HAKKI OLAN HİZMET MAKAMINA OTURACAK”

Bizim iktidarımızda bir tane dahi birden fazla maaş alan bürokrat olmayacak diyen Dr. Fatih Erbakan, “Bakınız bugün bir tane bakan yardımcısının 5 ayrı yerden bir ayda 310 bin lira maaş aldığı ortaya çıktı. Ondan sonra yoksulluk var, fakirlik var, domates, biber pahalı dediğiniz zaman biraz abartıyorsunuz diyorlar böyle bir şey yok diyorlar. O ayda 310 bin lira maaş alan adama domates, biber pahalı bunun anlatamazsın tabi. Zeytin, peynir pahalı bunu anlatamazsın biraz abartıyorsun böyle şey olur mu, evine ekmek götürememekte neymiş diyor. Yeniden Refah iktidarlığında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bütün kamu kurumlarına, bütün bakanlıklara giriş kapısına büyük harflerle rüşvet alanda verende melundur tabelası asılacak. Bizim iktidarımızda kamuda işe alımlarda görevlendirmelerde, atamalarda; akrabalık, yandaşlık, hemşerilik geçerli olmayacak ehliyete ve liyakate bakılacak, bizim dönemimizde Ankara’da dayısı olan değil, hakkı olan hizmet makamına oturacak. Bu bizim inancımızın bir gereğidir. İşin ehline verilmesi, adam kayırma yapılmaması, adaletle hükmedilmesi bizim inancımızın bir gereğidir. Buradan iktidar yetkililerine sesleniyorum siz giderayak son dakika bırakın bu yolsuzlukla mücadele laflarını falan da şu 20 senedir iktidarınız süresince Türkiye’yi ne hale getirdiniz ona bakın” dedi.

6’lı masa hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erbakan, 6 tane birbirine benzemez partinin bir araya geldiğini ve 6 ayda 37 kez toplandıklarını ama herhangi bir icraat yapmadıklarını vurguladı.

“MİLLETİMİZ SORUYOR, 8 SAAT NEDEN ORTADAN KAYBOLDUNUZ”

6’lı masanın henüz bir Cumhurbaşkanı adayı dahi çıkaramadıklarını ifade eden Dr. Fatih Erbakan, “Çok değerli Malatyalılar, çok değerli mili görüşlüler iktidarda olanlar yani kasa başındakiler böyle peki muhalefette olanlar yani masa başındakiler nasıl. Kasa başındakilerden kurtulalım derken masa başındakilere gidersek hiçbir derdimizden kurtulamayız diye söyleyeyim. 6 tane birbirine benzemez bir araya gelmişler 37 kez toplantı yapmışlar. 6 aydan beri konuşuyorlar, fotoğraf çektiriyorlar, sonunda ortada bir tane somut proje var mı? Şu ekonomik krizden çıkış yolu var mı? Şu ekonomik krizden kurtulmak için ortaya koydukları bir kaynak paketi var mı? Bunları geçtim bir Cumhurbaşkanı adayı dahi ortaya koyabilmişler mi. 6 tane masa başında bir tane de masanın altında HDP 7 ortak, ortaya hiçbir şey koyamıyorlar. Bakınız en son masanın en güçlü ayağı Kılıçdaroğlu kaçar gibi Amerika’ya gitti ve orada Amerika’da tam 8 saat ortadan kayboldu. Gazetecileri, basın mensuplarını, koruma ordusunu atlatıp 8 saat ortadan kayboldu, uçak biletini dahi yaktığı söyleniyor. Haklı olarak milletimiz soruyor, diyor ki bu 8 saat neden ortadan kayboldunuz, kimlerle ve ne maksatla görüşme yaptınız. Bu görüşmeleri neden gizli yaptınız, neyi saklıyorsunuz neyi gizliyorsunuz. Malumunuz CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başkan seçilir seçilmez koşa koşa Londra’daki Chatham House’a gitmişti. Chatham House dünya Siyonizm’inin en önde gelen kuruluşlarından orada konuşma yaptı , ödül aldı, fotoğraf çektirdi Chatham House’dan yolu geçti ondan sonra geldi İstanbulluların kar çilesi altında inlediği bir sırada İngiltere büyükelçisi ile gizli kapaklı balık yediği ortaya çıktı. Şimdi buradan niçin gizli saklı işer yapıyorsunuz, nedir bu aziz milletten sakladığınız sorusunu sormak bize düşüyor. Milletimizde bu sorunun cevaplarını merak ediyor ve bu noktada Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki Cenabı Allah’a şükürler olsun biz mili görüşüz, biz yolu Amerika’dan geçmeden, iktidar olan bir hareketiz, milli görüş hareketi. Biz milli görüşçüler olarak kuvvet ve kudret sahibi Amerika değil, Cenabı Allah’tır inancına sahibiz elhamdülillah. Erbakan hocamız milli görüş hareketini Amerika’nın yanından dahi geçmeden iktidara taşıdı. İnşallah bizde Yeniden Refah Partimizi ikinci 40 yılda aynı şekilde dış güçlere sırtımızı dayamadan, kapalı kapılar arkasında sözler verip, sözler almadan milletimizin desteği ile teşkilatlarımızın gayreti ile iktidara taşıyacağız” diye konuştu.

Genel başkanın konuşmasının ardından tek liste ile seçime giden Yeniden Refah Partisi Malatya İl Teşkilatında Bilal Yıldırım, yeniden il başkanı seçildi.