Down sendromlu çocuklar için ‘Özel Eğitim Sınıfı’ açıldı

ŞÜKRAN MALKOÇ

Türk Telekom İlkokulu ve Ortaokulu’nda ‘İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği’ tarafından down sendromlu ve otizmli çocuklar için Özel Eğitim Sınıfı açıldı. Sınıfın açılış töreninde konuşan Malatya Battalgazi İlçe Müdürü Ali Kaçmaz, “Malatya’mızda 6 okulumuzda 230 öğrencimiz özel eğitime ihtiyaç duyuyor. Ayrıca Battalgazi ilçemizde 58 sınıf ve 130’a yakın öğrencimiz var” dedi.

Battalgazi ilçesinde bulunan Türk Telekom İlkokulu ve Ortaokulu’na ‘İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği’ yönetimi ve göllüleri tarafından iki derslikten oluşan Özel Eğitim Sınıfı açıldı. Açılışa Malatya Battalgazi İlçe Müdürü Ali Kaçmaz, İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Sinem Güldal, Öğretim Görevlisi Ali Burak Toy, Okul Müdürü Bayram Topan, okul öğretmenleri ve çok sayıda veli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Bayram Topan, “ ‘İyilik hiçbir zaman boşa gitmeyen bir yatırımdır’ der Henry D. Thoreau. Bu anlamda okulumuzun 2 özel eğitim sınıfını tefrişatını yaparak, okulumuzda özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere, daha güzel bir ortamda ve koşullarda eğitim görmelerini sağlayan İyiliğe Uçanlar Derneği gönüllülerine kurumum adına canı gönülden teşekkür ederim. Bu sınıfların tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Özel gereksinimli öğrenciler için çalışmalarına devam edeceğini ifade eden Öğretim Görevlisi Ali Burak Toy, “İyiliğe Uçanlar Derneği bizimle ortak çalışma yapmak istediklerini söylediklerinde ben, açıkçası şaşırdım. Çünkü yaptığımız çalışmalar binlerce insana ulaşmamıza vesile oldu. Benim hayatımı değiştiren 6 yaşında tanıdığım bir down sendromlu çocuğumuz Fatih Emirhan’dır. Benim kalp gözümü açmamda ve binlerce insana ulaşmamda büyük emeği var. Bugün de burada özel eğitim sınıflarımızı açıyorlar. Bende Malatya’mıza gençliğimize ve çocuklarımıza daha büyük katkılar sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım” ifadelerini kullandı.

“250 KİŞİLİK BİR ANAOKULU AÇMIŞTIK”

İlk olarak Elazığ’da anaokulu açtıklarını belirten İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Sinem Güldal, “İyiliğe Uçanlar Derneği olarak 23 Nisan 2021 tarihinde Elazığ depreminde zarar gören çocuklar için 250 kişilik bir anaokulu açmıştık. Okulumuzu duyan bir annenin Temmuz 2021 tarihinde otizmli çocuğunun eğitimine destek talebiyle bu alandaki ihtiyacın farkına vardık. Gerekli mevzuatları inceledik ve bunu sürdürebilir, daha çok çocuğun faydalanabileceği bir hale getirmeye çalıştık. Devlet okulları bünyesinde ya mevcut otizm sınıflarını ya da boş bir sınıfı milli eğitimin belirlediği şekilde hazırlamaya başladık” dedi.

Türkiye genelinde yapılan çalışmaları anlatan Başkan Güldal, “1 sınıfta 10 öğrenciye kadar eğitim alınabiliyor. Materyaller ve sınıf düzeni özel durumlu bir çocuğun tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik. Bu sınıflar ayrıca minimum 2 öğretmene istihdam sağlıyor. 4 ay gibi bir sürede 4 sınıfımızı tamamladık. Bu bizim 1 yıllık planımızdı ama destekler sayesinde 4 ayda gerçekleştirdik. 3. ve 4. sınıfımızı 19 Kasım’da Malatya da açıyoruz. 1.sınıfımızı 30 Ağustos 2021 tarihinde İzmir Buca’da açtık. Sınıfımızın adını İzmir depreminde hayatını kaybeden ikizler Sayra ve Çınar anısına yaptık ve isimlerini verdik. 2.sınıfımızı Trabzon Of’ta bir bağışçımızın down sendromlu çocuğu Ali Kayra adına açtık. Faaliyetimizden etkilenen başka STK’larda sınıf çalışmalarına başladı. Onlara da projelerinde gönüllü olarak yardımcı oluyoruz. Amacımız 81 ilde 81 otizm sınıfı açmak ve en önemlisi sizler sayesinde farkındalık oluşturmak” kelimelerine yer verdi.

“230 ÖĞRENCİMİZ ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYUYOR”

Malatya Battalgazi İlçe Müdürü Ali Kaçmaz, ise Battalgazi ilçesinde özel gereksinimi öğrenciler için 58 sınıfın olduğunu söyledi. Kaçmaz, “Değerli arkadaşlar, bugün bizim için önemli bir gün. Öncelikle İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği yönetim kurulu başkanına, yönetimine, gönüllülerine teşekkür ediyorum. Ali Hocam bizimle görüşmeye geldiği ilk gün Sinem Hocam ile de görüşmüştük. Malatya’mızda böyle bir ihtiyacın olduğunu belirtmiştik. Tabii Malatya’mızda 6 okulumuzda 230 öğrencimiz özel eğitime ihtiyaç duyuyor. Ayrıca Battalgazi ilçemizde 58 sınıf ve 130’a yakın öğrencimiz var. Biz özel eğitime İl Milli Eğitim Müdürümüz geldiğinden beri özel eğitim gören çocuklarımızın ihtiyaçlarını giderme adına çaba sarf ediyor. Ben buradan kendisine teşekkür ediyorum” dedi. (Bülten)