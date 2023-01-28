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Dövizlerini TL’ye dönüştürene destek

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümüne destek sağlamasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete ’de yayımlandı.

Merkez Bankası‘nın 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi kapsamında ticari hayatta liralaşmanın desteklenmesi amacıyla firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümüne destek sağlamasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete ‘de yayımlandı. Söz konusu tebliğ hakkında Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, “Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin TCMB’ye satışı sırasında, firmalar verecekleri taahhüt karşılığında, Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecektir. Firmalar yurda getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az yüzde 40’ını TCMB‘ye sattıktan sonra getirilen dövizin kalan kısmını kur korumalı dönüşüm hesabında değerlendirebilecek ve verdikleri taahhüt karşılığında Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecektir. TCMB’ye satışı yapılacak dövizlerin ve Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülecek dövizlerin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespiti bankalarca yapılacaktır” denildi. (İHA)

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