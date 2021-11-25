“Döviz artarsa zam kaçınılmaz”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Benzin ve motorin gibi otogazda da özel tüketim vergisi (ÖTV) Eşel Mobil Sistemi kapsamında sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor. Son olarak Akaryakıta gelen lira bazında gelen zam hakkında önemli açıklamalarda bulunan Arif Aksoğan, “En son gelen zam, lira bazında geldi. O da yaklaşık yüzde 10-12’ye tekabül ediyor. Döviz artarsa zamların gelmesi kaçınılmaz” dedi.

Dövizdeki yükseliş ve özel tüketim vergisinin (ÖTV) sıfırlanmasından dolayı zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor. Bu bağlamda geçtiğimiz gün benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş, LPG’ye 65 kuruşluk tarihi zam gelmişti.

Akaryakıt İşletmecisi, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Akaryakıt ve Enerji Grubu Meclis Üyesi Arif Aksoğan, döviz fiyatlarındaki artışın direkt olarak pompa fiyatlarına yansıdığını söyledi. Aksoğan, “Döviz fiyatlarındaki artış, artık otomatikman pompaya yansıyor. Bilindiği üzere akaryakıtta alınan ÖTV sıfırlandığı için dolayısıyla ÖTV’den alınacak tutar kalmayınca, direkt pompa fiyatlarına yansıyor. Son bir ayda dövizde yüzde 30-35’lik bir yükseliş olunca, pompa fiyatlarına yansıması kaçınılmaz hale geliyor” ifadelerini kullandı.

Dün gece akaryakıta gelen zam hakkında değerlendirmede bulunan Aksoğan, “En son gelen zam, lira bazında geldi. O da yaklaşık yüzde 10-12’ye tekabül ediyor. Döviz artarsa zamların gelmesi kaçınılmaz ama eğer döviz düşerse veya petrolün varil fiyatında bir düşüş olursa ki çok mümkün görünmüyor. Çünkü varilin fiyatı 80 dolar civarında seyrediyor. O nedenle akaryakıt ve benzin 11 liraya LPG 10 liraya doğru gidiyor. Zaten benzin ve motorin arasında fiyat farkı kalmadı. Allah sonumuzu hayreylesin” diye konuştu.

Gelen zamlarla birlikte benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Bu durumun karşısında yaşadıkları zorlukları anlatan Aksoğan, “Benzin istasyonlarındaki kuyruklarda da zorlanıyoruz. Çünkü bir anda talep olunca, insanlar gün içerisinde zam geleceğini gün içerisinde öğrenince, bizim satmama gibi lüksümü zaten olamaz. İstasyonların kapasitesi belli ama talep patlaması olunca, bir yoğunluk bir yığılma kaçınılmaz hale geliyor. Gelen zamlar insanların alım gücünü etkiliyor. Günlük satışlarla bizlerinde ayakta durması mümkün değil. İstikrarlı ve düzenli satışların olması lazım. İnsanlar haklı olarak zamdan etkilenmemek için benzin istasyonlarına yığılıyor ama diğer günlerde işlerimizde çok ciddi düşüler oluyor. İnşallah fiyatlar düşer ve insanların alım gücü artar. Bizde düzenli ve istikrarlı satışlar yaparız” dedi.

Akaryakıt işletmecisi olarak zorlandıklarını belirten Arif Aksoğan, “Biz akaryakıtçılar olarak, tedarikte zorlanıyoruz. Sürekli sermaye artırmamız gerekiyor. Zamlar gelirken bizim karlılığımız zamlarla beraber artmıyor. Devlet bizim karlılıklarımızı sabitlemiş durumda. Belki o an zammın gelmesi kar gibi gözüküyor ama akabinde bizim sermaye artırmamız gerekiyor. Yani akaryakıt 6 lirayken de biz aynı parayı kazanıyorduk, 10 lirayken de aynı parayı kazanıyoruz” açıklamasında bulundu.