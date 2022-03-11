DOLAR

14,9544$% 0.63

EURO

16,4456% 0.45

STERLİN

19,6039£% 0.27

GRAM ALTIN

955,26%0,36

ÇEYREK ALTIN

1.550,00%-0,19

BİTCOİN

584311฿%1.53899

Öğle Vakti a 12:42
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Dönüşü alamayan tır kavşakta devrildi

Dönüşü alamayan tır kavşakta devrildi

dönüşü alamayan tır kavşakta devrildi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Adıyaman’da, kavşakta dönüş alamayan tır kontrolden çıkarak devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Onar Feremez idaresindeki 06 BML 271 plakalı Mercedes marka tır, Yeni Mahalle Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü Kavşağında dönüş yaptığı esnada kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken tırda maddi hasar meydana geldi. Tır, olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Firari hırsız kız arkadaşının evinde yakalandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.