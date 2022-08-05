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Anasayfa / Spor / Donsah’la yeni sözleşme imzalandı

Donsah’la yeni sözleşme imzalandı

Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Godfred Donsah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Donsah’la yeni sözleşme imzalandı
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MEHMET KIROĞLAN

Süper Lig’den Spor Toto 1. Lig’e düşen Yeni Malatyaspor, transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle sözleşmesi biten futbolcularına yöneldi. Yeni yönetimin göreve gelmesi ile sezona hazırlanan sarı-siyahlılarda, borç nedeniyle transfer yapılamaması nedeniyle sözleşmesi biten oyuncularla masaya oturuldu. Rahman Buğra Çağıran ile sözleşme yenileyen yönetim, son olarak 26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Godfred Donsah ile de 2 yıllık anlaşma yaptıklarını duyurdu. Karim Hafez ile de görüşen yönetim, tecrübeli oyuncudan cevap beklerken bir taraftan da borç yükünden kurtulmanın yollarını arıyor.

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