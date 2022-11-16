Donsah: Yenebilecek güçteyiz

Uzunca süredir evindeki maçlarda taraftarına galibiyet sevinci yaşatamayan Yeni Malatyaspor’da teknik heyet ve futbolcular Pendikspor maçıyla şeytanın bacağını kırmayı planlıyor. Cuma akşamı oynanacak zorlu mücadele öncesi galibiyet planlarının yapıldığı sarı kırmızılı takımın siyahi oyuncusu Godfred Donsah, İstanbul temsilcisini yenebilecek güçte olduklarını söyledi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 14.haftasında sahasında 18 Kasım Cuma saat 20.00’de Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. İç sahada uzunca süredir taraftarına galibiyet sevinci yaşatamayan Malatya ekibi bu alandaki kötü gidişatına Pendikspor maçıyla son vermeyi amaçlıyor.

Son olarak Süper Lig’de mücadele ettiği geçen sezon Adana Demirspor’u yenerek iç sahada galibiyet sevinci yaşayan sarı kırmızılılar aradan geçen 8 ayda konuk ettiği rakipleri karşısında bir türlü istediği sonuçları alamadı. TFF 1. Lig’de geride kalan 13 haftada evinde 6 maçta 3 beraberliği bulunan Yeni Malatyaspor 3 maçta rakiplerinden puan alamadı. Bu karşılaşmalarda kalesinde 9 gol gören Doğu ekibi rakip ağlara sadece 3 gol bırakabildi.

Sarı kırmızılılar, ligin 2. haftasında Adanaspor ile 1-1 berabere kalırken, sonraki iç saha maçında Rizespor’a 4-0 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor evinde 6.haftada Altay ile golsüz berabere ayrılırken, diğer iç saha maçında Erzurumspor’a 1-0 yenildi. Sarı kırmızılılar, İzmir ekibi Göztepe’yi ağırladığı 10.haftada rakibine 1-0 kaybetti. Sonraki iç saha maçında Gençlerbirliği ile karşılaşan Yeni Malatyaspor iki farkla öne geçtiği müsabakadan 2-2’lik skorla ayrıldı.

“FARKLI BİR KİMLİĞE BÜRÜNECEĞİZ”

Yeni Malatyaspor’un Ganalı oyuncusu Godfred Donsah, Pendikspor maçını kazanarak iç sahada kazanamama şanssızlığını kırmak istediklerini söyledi. Nurettin Soykan Tesisleri’nde açıklamada bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Sezona çok genç bir takımla başladık. Sonrasında bir toparlanma sürecine girdik. Takımımızın formda olduğunu düşünüyorum. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Daha iyisini yapabiliriz. Bunu yapabilmemiz için çalışmalarımız devam ediyor. İyi sonuçlar yakında gelecek” dedi.

Sezon içerisinde yaşadığı sakatlıkla ilgili de değerlendirmede bulunan Donsah, “Sezona iyi başlamıştım. Ama sonrasında bir sakatlık geçirdim. Sakatlıktan çıktıktan sonra iki maçta görev aldım. Performansımı geliştireceğime inanıyorum. Genç arkadaşlarım ve ben gelişime açığız. Hep beraber takım halinde daha da gelişeceğiz. Daha da iyi yerlere geleceğiz. Sadece bu sezon değil, Süper Lig’den beri gelen bir süreç; evde kazanamama süreci. Eğer dışarıdaki oyun mantığımızı içerde de yansıtırsak kazanacağımızı düşünüyorum. Uzun zamandır bunu kendi aramızda konuşuyoruz; evimizde nasıl maç kazanabiliriz? Pendikspor karşısında evde kazanamama şanssızlığını kırabileceğimizi düşünüyorum. Zaten evde kazanmaya başladığımızda çok farklı bir kimliğe bürüneceğiz. Çok daha farklı bir yarışın içine gireceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.