DOLAR

13,4330$%0.35

EURO

15,2270%0.47

STERLİN

18,2577£%0.18

GRAM ALTIN

794,11%0,54

ÇEYREK ALTIN

1.288,00%0,15

BİTCOİN

520887฿%-8.19065

Öğle Vakti a 12:43
Malatya AÇIK -12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Yaşam / Donmak üzere olan tilkinin yardımına korucu yetişti

Donmak üzere olan tilkinin yardımına korucu yetişti

donmak üzere olan tilkinin yardımına korucu yetişti
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Donmak üzere olan tilkinin yardımına korucu yetişti

Malatya’da yoğun karda donma tehlikesi geçiren tilkinin imdadına köy korucusu yetişti.
Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Tohma Mahallesi Esenbey mezrasında bir köy korucusu, karın içinde donmak üzere olan tilkiyi fark etti. Tilkiyi kurtararak evine götüren köy korucusu, tilkiyi elektrikli kaloriferin kenarında ısıttıktan sonra doğaya bıraktı.

(İHA)

aw522880 02

 

aw522880 03

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kar temizliğini bıraktılar çocuklar gibi oyun oynadılar

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.