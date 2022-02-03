donarak ölen göçmenlerin cesetleri morga kaldırıldı

Yunanistan’ın ölüme ittiği ve donarak ölen 19 göçmenden 7’sinin cesedi bugün bulundu. Cesetler incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Yunanistan göçmenlere tüm dünyanın gözleri önünde vahşeti yaşatmaya devam ediyor. Ege Denizi’nde göçmenlerin botlarını patlatıp göçmenleri ölüme iten Yunanistan, bu kez de Edirne’de vicdanları sızlatan bir vahşete neden oldu.

Yunanistan’ın ayakkabı ve giysilerini alıp Edirne’nin İpsala ilçe sınırından geri ittiği alanda dün 12 göçmenin donarak hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sabah 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde öğle saatlerinde 3 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı. Donarak hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 19’a ulaştı.

Göçmenlerin bulunduğu alanda geniş çaplı inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından 7 göçmenin cesedi köy halkının traktörleriyle kırsal alana getirildi. Burada ambulanslarla nakledilen göçmenlerin cesetleri, İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesetlerin otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edeceği öğrenildi.