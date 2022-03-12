Doğu’nun ilk model fabrikası Malatya’da kuruluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Doğu Anadolu Bölgesindeki ilk Model Fabrika Malatya’da hayata geçecek.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) koordinasyonunda Vali Aydın Baruş’un Başkanlığında, Malatya Model Fabrika Kurulumu Projesi başvuru süreci istişare toplantısı düzenlendi.

FKA Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, KOSGEB Malatya İl Müdürü Murat Seki, Sanayi ve Teknoloji Malatya İl Müdürü Akif Gülaçtı, Malatya 1. OSB Bölge Müdürü Remzi Yaşar, Malatya 2. OSB Bölge Müdürü Vahap Erdem ve Malatya 2. OSB İŞGEM Müdürü Necip Cengil katıldı.

Ajans olarak Malatya’da ve TRB1 Bölgesinin diğer illeri Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de önemli projelere destek sağladıklarını ifade eden Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Model Fabrika Projesi’nin Malatya özelinde TRB1 Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi için önemine değindi.

Yoğunlu, “Malatya ilimizde kurulacak olan model fabrika Doğu Anadolu Bölgesi için ilk olma özelliği taşıyor. Fabrikamız bu yönüyle Malatya özelinde Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerimizle birlikte Doğu Anadolu Bölgemizdeki tüm illerimize hizmet verecek. Model fabrikasının hayata geçirilmesiyle üretimde verimliliğin arttırılması ve dijital dönüşüm sürecinin hızlandırılması sağlanacak. Gerçek bir üretim ortamında, deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin öğretilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayan eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek” dedi.

İlki Ankara’da olmak üzere, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, İzmir, Mersin ve Adana’da kurulan Model Fabrikaların, 2022 yılı itibarıyla Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Malatya, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon’da kurulumlarına başlanmasının planlanmakta olduğunu ifade ederek Malatya’nın da bu iller arasında olmasının önemine değinen Vali Aydın Baruş, “Özellikle zor bir süreç olan imalat sanayinin yalın üretim ve dijitalleşme gibi konulardaki dönüşümünde ilerleme kaydetmeyi kolaylaştıracak bir konsept olarak istifade edebilecek bir model. Tüm Doğu Anadolu Bölgesine hizmet vermek üzere ilimizde kurulması düşünülüyor. Bu hususta ilgili kurum kuruluşlarımızın yöneticileri ve temsilcileri, genel sekreterimiz ve ajans uzmanlarımıza sunacakları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi. (Bülten)