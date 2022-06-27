DOĞUM SONRASI KANAMALAR ANNE HAYATINI TEHLİKEYE ATABİLİYOR…

İŞTE UZMANINDAN ANNELERE ÖNEMLİ TAVSİYELER

Doğum sonrası meydana gelebilecek en büyük tehlikeler arasında yer alan pospartum kanama, doğundan sonraki ilk 6 hafta arasında görülebiliyor. Uzmanlar ise bu durumu birkaç nedene bağlıyor. İşte pospartum kanama ve nedenleri….

LOHUSA ANNELER DİKKAT!

ŞÜKRAN MALKOÇ

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ercan Yılmaz, pospartum kanamalar (doğum sonrası kanama) hakkında önemli bilgiler aktardı.

Halk arasında doğum sonrası olarak adlandırılan pospartum kanamalar, normal doğumda 500 ml sezaryen doğunda ise bin mililitrenin üzerine çıktığında anne hayatını tehlikeye atıyor. Bu durumda lohusa annenin hemen doktora başvurması gerektiğini ifade eden uzmanlar, gerekli müdahale yapılıktan sonra kanamanın durmaması halinde cerrahi uygulamayla tedaviye devam edildiğini söylüyor.

Doğum sonrası kanamalar ile alakala önemli bilgiler aktaran Prof. Dr. Ercan Yılmaz, “Pospartum kanamayı, biz halk arasında doğum sonrası kanamanın fazla olması olarak tanımlıyoruz. Doğumlarda belirli orandaki kanamayı makul olarak görebiliyoruz. Biz bu sınırı normal doğumlarda 500 mililitre(ml) sezaryen doğumda ise bin ml altında olan kanamaları normal karşılıyoruz. Pospartum kanama da normal doğumdan sonra 500 ml üzerindeki kanamalara ya da sezaryenden sonra bin ml üzerinde olan kanamalara diyoruz” ifadelerini kullandı.

BU ŞİKÂYETLER VARSA DİKKAT!

Pospartum kanamaların çeşitlerinden den bahseden Yılmaz, “Pospartum kanamaları da kendi aralarında erken ve geç pospartum kanama diye ikiye ayırıyoruz. Erken pospartum kanama doğumdan sonra ilk 24 saatte meydana gelen kanamalardır. Geç pospartum kanama ise 24 saatten sonra 6. haftaya kadar olan dönem içerisinde meydana gelen kanamalardır. Her iki kanamanın da hem etkisi hem de tedavisi farklıdır. Pospartum kanamaları önceden fark edebilmek mümkün ama zor bir hadise çünkü antenatal dönemde olan hadise ile(hamileliğin tespiti ile doğuma kadar geçen süre içinde annenin ve fetüsün periyodik kontrollerinin yapıldığı dönem) pospartum dönemindeki hadiseyi çoğu zaman tahmin edemiyoruz. Ama bazı nedenler var ki hastalarda pospartum kanamaya meyilli olacağını söyleyebiliriz. Örneğin daha önceki doğumlarında pospartum kanama şikayeti olan bir hasta ya da uzun bir travma geçirmeye eğilimi olan hastalar ya da büyük bir fetüsa sahip olan hastalar da pospartum kanamanın olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Aslında bunlar bizi pospartum kanama için uyaran belirtilerdir. Bu hastalarda biz normal antenatal dönemde yakın takip altında tutmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

“Normalde doğumdan sonra kanlı bir akıntı olabilir” diyen Prof. Dr. Ercan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim bahsettiğimiz gebelik materyalinin içeride kalması, rahim duvarının enfeksiyona bağlı kanamasıdır. Bu şekilde kanama şikâyeti olan bir hastanın mutlaka doktora gelmesi gerekiyor. Zaten doğumdan sonraki ilk 24 saatteki kanamalara biz müdahale ediyoruz. Erken pospartum kanama gözümüzün önünde olan kanamalardır. Pospartum kanamalara ilk öncelikle medikal tedaviler uyguluyoruz eğer medikal tedavi cevap vermezse cerrahi işlemlere başvuruyoruz. Bunların içerisinde giren rahime giden kan damarlarının bağlanması ya dauterus kasılmasını sağlayacak bazı özel teknikleri uyguluyoruz. Eğer bunlarda başarısız olursa hastalara mutlak suretle rahimini alma işlemini yapmamız gerekiyor. Çünkü anne hayatı bizim için her şeyden önemlidir. Belki doğurganlığını kaybedecek ama bu hastalarda mutlaka rahim alma işlemini yapmamız gerekiyor.”