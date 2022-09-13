DOĞRUYA NE DİYELİM!

Yeni Malatyaspor elindeki kadro ile haddini bilerek doğru oynamaya çalıştığında neleri yapabileceğini kısmen de olsa göstermiş oldu.

Evet Gameli ve Haqi Osman’ın takıma dönüşü önemli bir katkı yapmış ancak yine de tek bir hatada olsa yan topta yediğimiz gol yine savunma hatası.

Savunma ve orta saha organizasyonunu düzgün yaptığında ve rakip baskı kurduğunda neleri başaracağımızı sanırım en iyi şekilde göstermiş olduk.

Acem hareketler olmamış olsa en az altı iki bitecek müsabakayı berabere bitirdik.

Alına puandan önemlisi Cihat Aslan’ın oyun formatında savurgan hücum oynatma yerine daha kontrollü ve sabırlı oynatmayı talkımına aşıladığında özellikle e deplasmanda çok takımın canını yakacak silahlarımız var.

Acemi davranışı yüzünden takımını on kişi bırakan Haqi Osman’ın şımarık ve tutarsız davranışı yüzünden en azında iç sahada oynayacağımız Altay karşısında gücümüzün eksikliğini hissettirecek nitelikte.

Her hafta bir oyuncunuz kırmızı kart görmesi ve kadro derinliğimizin olmaması gelecek müsabakalarda takımda büyük eksiklik yaşatır.

Bir an önce acemice görülen kartlar için tedbir alınması lazım. Bir hafta önce şampiyonluğa oynayan Samsunspor’u deplasmanda mağlup eden Manisa ekibini bu kadar zor düşürmemiz gelecek adına umut aşılamıştır.

Yeni Malatyaspor’un ekonomik sorunları bir tarafa alınacak her puanın ne kadar önemli olduğunu ve ligde kalacak ise mutlaka oyun anlayışını geliştirerek ve sabırla oynayarak puan ve puanlar ile taraftarına umut vermeli ki seyirci sayısının artmasına katkı sağlasın.

Manisaspor karşısında oynana oyunu daha da geliştirerek sabırla ve rakibi üzerine çekerek kontratak oyun ile çok şeylerin değişeceğine şahsen ben inanıyorum.

Temennim Cihat Aslan havaya girip tekrardan atak ve hücum aksiyonu yüksek oynama hayaline girmesin.