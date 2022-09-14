Doğrudan küspe satışı yapacak

HÜSEYİN KOCAMAN

Malatya Şeker Fabrikası yetiştirici ve üreticilere doğrudan küspe satışı yapacak. Bu kapsamda büyükbaş hayvan başına bir ton, küçükbaş hayvan başına 200 kilogram küspe verilebilecek.

1956 yılından beri ülke ekonomisine hizmet veren Malatya Şeker Fabrikası’nın hem marka hem de katma değeriyle sanayiye, çiftçilere ve besicilere sürdürebilir bir hizmet verdiğine dikkat çeken Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, 2022 yılı Üretim Kampanyası döneminde pancarlardan elde edilecek yan ürün olan küspenin fabrikadan direkt besicilere satışının yapılacağını söyledi.

VEKÂLET VERİLEBİLİR

Üreticilere bir an önce küspe tedarikini yapmalarını isteyen Altun, “Türkşeker Genel Müdürlüğümüzün almış olduğu karar istinaden bu yıldan itibaren küspe satışlarımız besicilerimizin Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüklerinde kayıtlı olan hayvan sayısına göre büyükbaş hayvan başına bir ton, küçükbaş hayvan başına 200 kilogram olmak üzere bedelli küspe satışı yapılacaktır. Besicilerimizin Tarım ve Orman Bakanlığı HAYBİS sistemi üzerinde kayıtlı olan besi hayvanlarına yapılacak olan satışa besicilerimizin bizzat veya noterden vekaletname vererek kart verilecek olup, bu kartlara istinaden randevu verilerek küspelerini aracısız bir şekilde fabrikamızdan teslim alacaklardır. Besicilerimizin küspe ihtiyaçlarını bir an önce tedarik etmeleri önemli” diye konuştu.