DOĞRU TEK HOCA!

Hasan özer bir hafta sonra dörtlü savunma oynatarak hem de doğru oynatarak en azında Tuzlaspor karşısında puanla döndü fazlası ile gol pozisyonuna takımın girmesini sağladı.

Deneme ile kendini geliştirme adına yapılan hataların maalesef bedelini takım ve Malatya ödedi.

Sanırım Hasan Özer’in hatalarında takımın puansal kaybı en az altı puan civarında…

Hasan Hoca der ki kardeşim ben bu kadar puan aldım. Bende derim ki sen Cihat Aslan döneminin takımı ile sahaya çıkmış olsan tek puan dahi almaman mümkün değildi.

Rahman, Jospin, Barış, Hagi Osman, Awuku, Donsah gibi oyuncular senin döneminde takıma katıldı.

Bu kadar takviyeye rağmen alınan puanlar sadece oyuncuların bireysel katkısı derim.

Pendikspor müsabakası sonrasında basın mensuplarının eleştirisine katılmadın.

O zaman üçlü savunma ile devam etseydin de gününü görseydin.

Hasan Özer Malatya halkı ve taraftarı en az senin kadar futbolu biliyor ve sen oyuncu iken bu taraftar vardı ve senden öncede vardı.

Öyle ‘her şeyi ben bilirim’ demek ile hoca olunmaz. Öz eleştiri yap ve hatalarını kabul et.

Bu takımın oynayacağı sistem dörtlü savunma ve kalabalık orta saha ve doğru paslar ile kontratak oyun anlayışı.

Bunu bilmen için hoca olmaya gerek yok. Kaybeden Malatya oldukça senin olmanın veya olmamanın benim gözümde hiçbir hükmü yok.

Yeni Malatyaspor oyuncu gurubu doğru oynatılırsa ve Rahman Buğra’nın dediği gibi parasal sorun olmazsa ligde kalır.

Ancak senin hataların devam etmediği sürece…

Sana tavsiyem macera arama Hasan Özer.