Doğaseverler Yürüyüşte

Doğaseverler, 4 Kilometrelik Yürüyüşle Spor Yaptı

Yeşilyurt Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül günleri arasında farklı etkinliklerle kutlanan ve bu yıl ki teması ‘Sürdürülebilir Ulaşım, Sağlıklı ve Güvenilir Hareketlilik’ olarak belirlenen 20.Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle doğa yürüyüşü düzenledi.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 2021 Faaliyet Programında yer alan 20.Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında ki doğa yürüyüşü, Konak Köprübaşı Mevkiinde başlayarak 4 kilometrelik parkurun sonunda Horata Havuzbaşında sona erdi.

Hareketli bir yaşamın insan sağlığına verdiği önemin ön plana çıkmasını hedefleyen doğa yürüyüşüne; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Yeşilyurt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Özgül, Mahalle Muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşları pandemi ve günlük hayatın stresinden uzakta keyifli bir yolculuğa çıkarmak ve spora yönlendirmek amacıyla gerçekleşen yürüyüşe katılan doğaseverler, Yeşilyurt’un doğal ve tarihi güzelliklerini de keşfetme imkanı buldu.

Sağlıklı ve dinamik bir hayat için herkesi spor yapmaya davet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bu yıl ki teması ‘Sürdürülebilir Ulaşım, Sağlıklı ve Güvenilir Hareketlilik’ olarak belirlenen 20.Avrupa Hareketlilik Haftasına yakışan bir etkinlikte sporseverle bir araya geldiklerini söyledi.

Çınar, “Konak Köprü Başı mevkiinde başlayıp Horata Havuzbaşı arasındaki 4 km’lik alanda gerçekleşen yürüyüşümüze katılanlar bir yandan adımlarını sağlıklı ve dinamik bir hayat için atarken diğer taraftan bu bölgemizin doğal ve tabiat güzelliklerini bire bir yaşama fırsatına ulaştılar. Güzel, sağlıklı ve dinamik bir hayat için hayatımızın merkezine sporu yerleştirmeyi asla ihmal etmemeliyiz. Düzenlediğimiz bu tür farklı organizasyonlarla vatandaşlarımızı sağlıklı yaşam için spora yönlendirmeye gayret ediyoruz. Doğa yürüyüşlerimiz devam edecektir” dedi.

Doğa yürüyüşünden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ise, “ Sağlıklı yaşam için herkesin spor yapmasını istiyoruz. Yeşilyurt Belediyesi ile uyumlu ve güzel çalışmalar yaparak sporun kentimizde daha fazla yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Yeşilyurt’ta hayata geçen semt sahaları, tesisler ve birlikte uyguladığımız sosyal sorumluluk projeleriyle her yaştan vatandaşımızı daha fazla spora teşvik etmeye çalışıyoruz. Tesislerimiz ve sunduğumuz hizmetlerle gençlerimizin önünü açmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu. (Bülten)

Malatya Haber