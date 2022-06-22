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Doğanyol’da silahlı kavga

Doğanyol’da silahlı kavga
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Doğanyol’da silahlı kavga

Malatya”nın Doğanyol ilçesinde iki kişi arasında çıkan arazi kavgasında 1 kişi yaralandı.

Olay, 17.45 sularında Doğanyol ilçesine bağlı İsak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, D.K. ve R.T. arasında arazi mevzusu nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, D.K. tarafından açılan ateş sonucu bacağına isabet alan R.T. yaralandı. Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılırken, olayın şüphelisi kaçarak izini kayıp ettirdi. Polis ekiplerinin D.K.’yı yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor. (İHA)

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