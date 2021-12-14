Doğanyol’a 1 milyonluk ek bütçe

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısının 2. birleşimi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem Başkanlığında, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Gündem maddeleri arasında yer alan Doğanyol Belediye Başkanlığının 1 milyon liralık ek bütçe talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı 2. birleşiminde gündem maddeleri arasında yer alan imar ile ilgili maddelerin bir kısmı görüşülerek karara bağlanırken, diğer gündem maddeleri ise ilgili komisyonlara havale edildi.

GÜNDEMİN 2. MADDESİ

Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi 405 nolu parselin Eğitim Tesisi Alanı olarak değiştirilmesini içeren plan değişikliği, ilgili komisyonun incelemeleri doğrultusunda uygun görülmedi. Karar oy birliğiyle meclisten geçerek, ret edildi.

“İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu: Malatya ili Battalgazi ilçesi, Hatunsuyu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mevcut imar planında Belediye Hizmet Alanı (BHA) olarak planlı olan 405 no.lu parselin Eğitim Tesisi Alanı olarak değiştirilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülüp karara bağlanılması talep edilmektedir. Talep dosyası İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 18.11.2021 tarihli yazısı ile Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulmuş, Belediye Meclisince incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir. Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde; mevcut imar planında Belediye Hizmet Alanı (BHA) olarak planlı olan Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Hatunsuyu Mahallesi 405 numaralı parselin Eğitim Tesisi Alanı olarak planlanmasını içeren plan değişikliğine ilişkin ilgili kurumlardan alınan görüşlerin olumsuz olması sebebiyle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği komisyonumuzca uygun görülmemiştir.”

GÜNDEMİN 4. MADDESİ

Doğanyol Belediye Başkanlığının 1 milyon liralık 2021 yılı mali ek bütçe talebi meclisten geçerek kabul gördü.

“Doğanyol Belediye Meclisinin 03/12/2021 tarih ve 22 sayılı karanı ile kabul edilen; 2021 Mali yılı için 1.000.000,00 TL Ek Bütçe talebi yazımız ekinde gönderilmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 37. Maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. Maddesi uyarınca Meclis’te görüşülmesi hakkında;

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 07/12/2021 tarih ve 52154 sayılı yazısı okunup eklerinin incelenmesi neticesinde;

Kurumlardan alınan bağış ve yardımlar: 500.000,00 TL

Merkezi idare verdi gelirlerinden alınan paylar: 500.000,00 TL

Toplam: 1.000.000,00 TL”

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, “Ek bütçe istememizin sebebini şöyle açıklayayım, biliyorsunuz yaşadığımız depremden dolayı tahrip olan istinat duvarlarımız, mevcut yolların düzeltilmesi için işlemlerin yapılması gerekiyordu. Bu hususla alakalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD tarafından belediyemize bu iş ve işleyişle alakalı verilen hibeledir” dedi.