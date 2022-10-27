Doğanyol ve Fatih kardeş oldu

Doğanyol Belediyesi Fatih Belediyesi’yle arasında ‘Kardeş Şehir’ protokolü imzalandı. Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, bundan sonra iki ilçe arasındaki ilişkilerin artacağını ifade etti. Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, “Farklı projeleri birlikte hayata geçireceğiz. İlçemizi bu sayede İstanbul’da daha fazla tanıtma şansımız da olacak. Protokolümüz iki tarafa da hayırlı olsun.” dedi.

Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan arasında İstanbul’da yapılan protokolle iki belediye kardeş oldu.

Yapılan protokol çerçevesinde iki ilçe arasındaki diyaloglar geliştirilecek ve iki ilçe belediyesi arasında ikili ilişkiler artacak.

“TANITMA ŞANSIMIZ DA OLACAK”

İlçe derneklerinin de takip ettiği ‘Kardeş Şehir’ protokolünde Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, “Biz ilçemize neler kazandırabiliriz diye sürekli istişare ediyoruz. İstanbul’daki hemşerilerimizin de önerisiyle Fatih Belediyesi ile kardeş belediye olma kararı aldık. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan‘a da teşekkür ederim. Kendileriyle görüştüğümüzde çok sıcak karşıladılar bizleri. Bundan böyle bizim İstanbul’la ilişkilerimiz artacak. Farklı projeleri birlikte hayata geçireceğiz. İlçemizi bu sayede İstanbul’da daha fazla tanıtma şansımız da olacak. Protokolümüz iki tarafa da hayırlı olsun.” dedi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da İstanbul’da birçok Malatyalının olduğunu ve Malatya’yı yakından bildiklerini ifade ederek, bundan sonra ikili ilişkilerin daha da artacağını ifade etti. Turan, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu. (Bülten)