Doğanşehir’deki sporculara destek

HABER MERKEZİ

Malatya’nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Sürgü Gençlik Spor altyapısında futbolcu adayı çocuklar ile bir araya geldi. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt beraberinde Başkan Yardımcısı Mustafa Birişik ile birlikte Sürgü Gençlik Spor altyapı antrenmanlarına katılarak, Kulüp Başkanı, antrenörü ve futbolcu adayı çocuklar ile bir araya gelip, sorunlarını dinleyip, belediyenin üzerine düşeni çözmek üzere istişarede bulundu. Zelyurt, sporu spor olarak yapanların daima yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.