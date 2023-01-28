Doğanşehir’de trafik kazası: 1 yaralı

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Doğanşehir yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çelikhan-Doğanşehir yolu, kasımlar mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 vatandaş yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa müdahale etti.
Müdahale ve kurtarma ekipmanı alınacak
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