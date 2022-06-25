16,8853$% -2.7
17,8334€% -2.47
20,8128£% -2.77
991,58%-2,31
1.604,00%-0,60
357754฿%-3.29662
Doğanşehir’de satılık tarım arazisi
Malatya Doğanşehir’de 1340 m² tarım arazisi mahkemeden satılıktır.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 138 Ada, 97 Parsel, TOPRAKTEPE Mahallesi,
ÇEVLİK Mevkii, boş sulu tarla vasfında, 1.340,48 m2
Adresi : Doğanşehir İlçesi TopraktepeMahallesi Doğanşehir / MALATYA” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu arazinin muhammen bedeli ise 48.100 ₺ olarak belirtildi.
Mahkemeden satılık tarım arazisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.