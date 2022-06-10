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Anasayfa / Asayiş / Doğanşehir’de kaçak akaryakıt ele geçirildi!

Doğanşehir’de kaçak akaryakıt ele geçirildi!

Doğanşehir’de kaçak akaryakıt ele geçirildi!
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Doğanşehir’de kaçak akaryakıt ele geçirildi!

Malatya’da, polisin yol kontrolüne akaryakıt kaçakçılığı takıldı. 12 bin 535 litre motorin ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, Doğanşehir ilçesi Sürgü Bölge Trafik Uygulama Noktası’nda şüphe üzerine bir kamyon durduruldu. Durdurulan kamyonda gümrük kaçağı karışımlı akaryakıt olduğu değerlendirilen 12 bin 535 litre motorin ele geçirildi. Sürücü hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet çerçevesinde yasal işlem yapıldı. (İHA)

 

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