Doğanşehir’de Feci Kaza: 1 Kişi Öldü

TIR ile traktörün çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde tırın çarptığı traktörün sürücüsü araçtan yola fırlayarak hayatını kaybetti.

Malatya-Adana Karayolu’nun Doğanşehir ilçesi Çığlık Mevkiinde meydana gelen kaza da; Nebi Kocaerkek yönetimdeki 27 GA 783 plakalı tır ile önünde seyretmekte olan Cemal Karakış yönetimindeki 44 AF 260 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada tır sürücüsü traktörü bir süre sürükledikten sonra durabildi. Traktör tırın önünde yan yatmış vasiyette dururken, çarpma anında yola savrulan sürücüsü Cemal Karakış’ın cansız bedeni ise tırın altında bulundu.

Kaza yerinde yapılan incelemeden sonra traktör sürücüsünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Tır sürücüsü Nebi Kocaerkek jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza hakkındaki adli soruşturma sürüyor.