Doğanşehir Türkü Şöleni’ne büyük ilgi

Malatya Doğanşehir Belediyesi’nin Vahap Küçük Meydanında düzenlemiş olduğu “Doğanşehir Türkü Şöleni” Türk Halk Müziği Konseri yoğun ve coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi.

Doğanşehir Belediyesi’nin “Doğanşehir Türkü Şöleni” sloganıyla Yerel ve Ulusal Sanatçıların Sahne aldığı Malatya Halk Oyunları Ekibi, Kazakistan ve Kırgızistan’dan gelen sanatçılar izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatarak, yoğun bir katılımla izleyenlere adeta Türkü Şöleni sundu. Düzenlenen “Doğanşehir Türkü Şöleni” programına bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İlçe Belediye başkan ve yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt yaptığı konuşmada; bu başarılı organizasyonun yapılma kararının anlık olduğunu söyledi.

“2 GÜN İÇİNDE BU ORGANİZASYONU YAPTIK”

Başkan Zelyurt, “Almanya’da yaşayan hemşehrimiz THM Sanatçısı Fehmi Günaydın’ın bu programın yapılmasında büyük emeği oldu. Sanatçımız Fehmi Günaydın bana Almanya’dan Malatya’ya, Doğanşehir’e geliyorum. ‘Gelmişken bir Türk Halk Müziği konseri düzenleyelim’ dedi. TÜRKSOY’un Kazak ve Kırgız ekiplerinin burada olmasıyla başladı ve 2 gün içinde bu organizasyonu yaptık. Başta bu organizasyonda emeği geçen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve ekibine, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’a, Kazakistan ve Kırgızistan’dan gelen sanatçılarımıza, Malatya Halk Oyunları Ekibine ve büyük emeği olan Doğanşehir Belediyesi personeline çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“GECEDE DOMBRA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI”

Programda yerel ve ulusal sanatçıların seslendirdiği Polat ve Malatya Türküleri izleyenleri mest etti. Ayrıca Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Kırgızistan’dan gelen sanatçılar ve halk oyunları ekipleri Kırgız kültürünü yansıtan bir sahne şovu gerçekleştirdi. Kazakistan’lı sanatçıların seslendirdiği Türk Dünyası türküleri büyük beğeni topladı. Kazak sanatçının seslendirdiği ‘Dombra’ eseri ayakta alkışlanarak sanatçılara ikinci kez okutturuldu. Doğanşehirli Ozan Hanifi Ünver sazıyla ve besteleriyle söylediği türküleri yoğun ilgi gördü. Uzun yıllardır gurbette yaşayan Doğanşehirli Türk Halk Müziği Sanatçısı Fehmi Günaydın Polat ve Doğanşehir yöresine ait türküler seslendirdikten sonra, gecenin finalinde yine TRT Sanatçısı Ebru Yaman seslendirdiği türkülerle izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.

Programda Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt tarafından emeği geçenlere plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi. (Bülten)