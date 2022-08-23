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Anasayfa / Asayiş / Doğalgaz borusuna asılı halde bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti

Doğalgaz borusuna asılı halde bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti

Doğalgaz borusuna asılı halde bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti
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Doğalgaz borusuna asılı halde bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti

Malatya‘da eniştesi tarafından evinde halatla doğalgaz borusuna asılı halde bulunan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.00 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Kalender Kısıklı sokak içerisinde bulunan bir apartmanda ikamet eden Emrah K.’den (36) bir süredir haber alamayan eniştesi geldiği ikametin balkonundan eve girdi. Emrah K’ya mutfakta halatla doğalgaz borusuna aslı gören şahıs halatı keserek Emrah K’yı yere indirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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