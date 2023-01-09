“Doğal gazsız ev kalmayacak”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Eskimalatya’da görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek, 2023 yılında ilçe genelinde gerçekleştirilecek olan Doğal gaz çalışmalarının haritasını çıkardı. Burada konuşan Güder, “İnşallah bu yıl ilçemizde doğal gazsız evimiz kalmayana kadar çalışmalarımız devam edecek. Tüm imkanlarımız seferber etmiş durumdayız” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Eskimalatya’da görev yapan çok sayıda muhtarlarla bir araya geldi. AKSA Malatya Doğal gaz Dağıtım Şirketi Müdürü Güngör Ateş’in de katıldığı buluşmada muhtarlardan gelen talepler dinlendi.

İlk olarak söz alan Alacakapı Mahallesi Muhtaru Nafız Sayın, Battalgazi’de yapılan hizmet ve yatırımların, vatandaşların refah seviyesini yükseltecek hizmetler olduğunu söyledi.

“Başarılı çalışmalar yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor” diyen Sayın, “Kırkgöz Sahil Parkı projesi, Eskimalatya Meydan projesi, Derme Deresi projesi, Çarşıbaşı Rekreasyon projesi gerçekten örnek ve vizyon projeler. Battalgazi’nin değerine değer katacak projeler. Başkanımızı takdir ve tebrik ediyoruz. Eskimalatya’mızın birçok mahallesinde doğal gaz var ama bazı mahallelerde yok. İnşallah Başkanımızın yoğun gayretleriyle bu yıl o mahallelerimizin sorunu ortadan kalkacak” diye konuştu.

Meydanbaşı Mahallesi Muhtarı Ramazan Şener ise, ilçede başarılı hizmetlerin yürütüldüğünden bahsederek, vatandaşların hizmetlerden memnun olduğunu kaydetti.

“CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ”

Son olarak söz alan ve 2019 yılından bu yana Battalgazi genelinde tarihi çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Güder ise, şunları dile getirdi:

“İlçemizi daha yaşanabilir güzel yarınlara hazırlamak için canla başla çalışıyoruz. Yatırımlarımızda ve hizmetlerimiz çevreyolu altı ve üstü diye ayrım yapmıyoruz. İstişare kültürüne dayalı hizmetlerimizi yürütüyoruz. Bu noktada muhtarlarımız bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. 2022 yılında ilçe genelindeki Doğal gaz çalışmalarını ikiye katladık. Özellikle kıymetli müdürümüze bu anlamda teşekkür ediyorum. Bugünde 2023 yılında yapılacak çalışmaları değerlendirmek amacıyla bir araya geldik. İnşallah bu yılda ilçemizde doğal gazsız evimiz kalmayana kadar çalışmalarımız devam edecek. Tüm imkanlarımız seferber etmiş durumdayız. Bölgemizde imar çalışmaları hala devam ediyor. Bazı vatandaşlarımızın itirazları olabiliyor ama imar çalışmaları devam ederken vatandaşlarımız doğal gaz sorunu yaşamasın diye bizler elimizden geleni yapıyoruz. Belediye olarak gerekli yerlere taahhüt veriyor, üzerimize yük alıyoruz. 2019 yılından bu yana ilçemizde tarihi hizmet ve yatırımlara imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Hepimiz hizmet etmek için bu makamlardayız. Hizmetin en güzelini vatandaşlarımızla buluşturacağız. Battalgazi’ye hizmet ve yatırımda ne vakit ne de zaman tanırız.” (Bülten)