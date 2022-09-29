Doğa ile Baş başa Bir Hayat

Malatyalı Eğitimci-Ressam Levent Akça resim yapmaya olan tutkusunu doğayla bütünleştirdi. Kent merkezine uzak bir noktaya yaptığı atölyesinde doğayla baş başa kalan Akça hem resim yapıyor hem de sebze yetiştiriyor.

Yeşilyurt ilçesinde yaşayan Eğitimci-Ressam Levent Akça bir taraftan öğrencilerine eğitim verirken diğer taraftan ise boş vakitlerini değerlendirmek için kent merkezine uzak bir noktaya oluşturduğu atölyesinde doğayla baş başa hem resim yapıyor hem de sebze meyve yetiştiriyor. Resim çalışmalarında konsantrasyon önemli olduğunu kaydeden Akça, doğa ile iç içe olduğunda kendini daha rahat hissettiğini söyledi.

Bir çok teknikte çalışmalarının olduğunu aktaran Akça daha çok sulu boya çalışmaları yaptığını ifade ederek,” Lisans ve yüksek lisans eğitimi tamamladıktan sonra bir eğitimci olarak güzel sanatlar lisesinde görev yapmaya başladım. Boş zamanlarımı değerlendirmek için kendime doğa ile iç içe olan bir noktada atölye kurdum. Öğrencilerime de bazen burada eğitim veriyorum” dedi

Yaptığı eserlerle uluslararası bazı sergilerde katıldığını kaydeden Akça,” Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Malatya’mızın tanınan simalarından Mercedes Kadir lakaplı Fatih Kaydı’yı ölüm yıl dönümünde konu olan bir resim sergimiz oldu. Önümüz deki yıllarda yeni sergilerde açmayı planlıyorum” ifadelerini kullandı

Atölyesini kurduğu alanda hobi olarak da sebze yetiştiğini belirten Akça, “Benim için sessiz sakin bir ortam olması lazımdı. Böylede bir yer imkânı edinince atölye kurdum. Sakinlik benim için önemli. Tabiatla baş başa domatesimi, biberimi yetiştirip çiçeklerimle ilgilenerek huzur içerisinde çalışmalarımı sürdürüyorum” diye konuştu. (İHA)