Dizüstü Satışlar Patladı!

Uzun bir aradan sonra tekrar okul sıralarıyla buluşan öğrenciler kırtasiyelerde hareketliliğe neden oldu. Yüz yüze eğitimin başladığı eylülün ilk haftası teknolojik ürün satışları arttı. Özellikle dizüstü bilgisayarların satışı neredeyse yüzde 40 artarak rekora kuştu.

Eylülün ilk haftası teknolojik ürün satışlarını arttı. Teknoloji mağazasının verilerine göre tabletlerde ağustosun son haftasına göre yüzde 20, dizüstü bilgisayarlarda yüzde 40, akıllı saatlerde yüzde 25 ve çocuk saatlerinde ise 4 katlık bir artış yaşandı. Şehir değiştiren öğrenciler için beyaz eşya ve televizyon kategorilerinde de indirimler düzenleyen teknoloji mağazası, TV kategorisinde özellikle giriş seviyesi LCD cihazlarda yüzde 15, OLED TV’lerde ise yüzde 10’luk bir artış elde etti.

İlköğretimden üniversitelere kadar tüm okulların açılmasıyla okul alışverişleri de hızlandı. Eğitimin pandemi sürecinde dijital olarak yürütülmesi ile hayatımızda temel ihtiyaç olarak yer edinen teknolojik ürünlerin satışları, yüz yüze eğitim başlamasına rağmen hız kesmedi. Tüm öğrencilerin okul ihtiyaçları için tablet, akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi ürün kategorilerinin yanı sıra şehir değiştiren veya eve çıkan öğrenciler için beyaz eşya veya televizyon gibi kategorilerde de indirim gerçekleştiren Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi mağaza Türkiye’de büyümeye devam ediyor. (Haber Merkezi)

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