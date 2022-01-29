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Diyarbakır’da ‘Veri avı’ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

diyarbakır’da ‘veri avı’ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Diyarbakır merkezli 8 ilde, polis ekiplerince yapılan ’veri avı’ operasyonunda, kullanıcı bilgilerini ele geçiren 12 şüpheli arasında bulunan ve korona virüs testi pozitif olan 2 kişi karantina sürelerinin bitmesinin ardından gözaltına alınarak, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kamu kurumlarına internet üzerinden sızarak, vatandaşlık numarası, araç marka, model, şaşi numarası, plaka bilgisi ve e-Okul sistemindeki bilgileri ele geçiren şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Bursa, Yalova, Kayseri ve Kırıkkale’de 18 Ocak’ta eş zamanlı düzenlenen ’veri avı’ operasyonunda, aralarında 16-17 yaşlarında çocukların da olduğu 12 kişi yakalanırken, geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan ve aralarında korona virüs testi pozitif olan çocuk yaştaki Ş.A.A., ve Y.T., karantina sürelerinin bitmesinin ardından tekrar ifadeye çağrılarak gözaltına alındı.

iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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