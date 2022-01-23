diyarbakır’da tipi nedeniyle araçlarda mahsur kalan vatandaşları afad ekipleri kurtardı

Karacadağ mevkisinde araçlarda mahsur kalan 9 vatandaş Diyarbakır AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Diyarbakır’da, yoğun kar ve tipi nedeniyle Karacadağ mevkisinde 9 vatandaşın araçlarda mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçen Diyarbakır Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, vatandaşların imdadına yetişti. Kentte etkili olan soğuk hava, yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken AFAD ekipleri, her bir ihbara ulaşmak için tam kapasite çalıştığı belirtildi.