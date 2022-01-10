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Diyarbakır’da şüpheli çanta paniğe neden oldu

diyarbakır’da şüpheli çanta paniğe neden oldu
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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde durakta unutulan sırt çantası paniğe neden oldu. Çanta, bomba imha ekipleri tarafından kontrol edildiğinde boş çıktı; tedbir amaçlı kapatılan yol trafiğe açıldı.

Olay, Kayapınar ilçesi Yeni Stat Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde otobüs durağında direk dibinde unutulan çanta paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Çevre güvenliği alındıktan sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipler, hazırlıklarını yaptı. Gerekli tedbirleri alarak kontrol edilen şüpheli çantada defter, kitap ve giysiler çıktı. Çantada korkulan bir şey olmayınca yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

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