diyarbakır’da kız kaçırma olayında kan döküldü: 6 yaralı, çok sayıda gözaltı

Diyarbakır’da akraba iki aile arasında kız kaçırma meselesi taşlı sopalı kavgaya döndü. Olayda 6 kişi yaralandı, evde mahsur kalan 10 kişi polis tarafından kurtarılırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan Siyahlı ve Sancar ailesi arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sözlü tartışmaya aile fertleri dahil olunca olay taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Taraflar ellerine geçeni fırlatırken olayda 6 kişi yaralandı.

Vatandaşlar, 112 Acil Servisi komuta merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

Arbede sırasında bir eve sığınan 10 kişi polisin güvenliği sağlamasıyla tahliyeleri sağlandı. Polis ekipleri olayla ilişkili olduğu değerlendirilmesiyle çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Ekipler olayda kullanılan çok sayıda malzemeye el koyup soruşturma başlattı.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.