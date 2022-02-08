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Diyarbakır’da kar yağışının etkili olduğu Ocak ayı bilançosu açıklandı: 436 kazada 277 kişi yaralandı

diyarbakır’da kar yağışının etkili olduğu ocak ayı bilançosu açıklandı: 436 kazada 277 kişi yaralandı
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Diyarbakır’da, kar yağışının etkili olduğu ocak ayı trafik kazaları bilançosu açıklandı. Ocak ayı içinde meydana gelen 436 kazada, 277 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Diyarbakır’da, kar yağışının etkili olduğu ocak ayı içerisindeki kaza bilançosu korkuttu. 436 kazada, 277 kişi yaralandı. Kazaların 161’i yaralanmalı olurken, 275’i ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Kazalar, sürücü hatalarından

Sürücü hatalarının kazalara neden olduğu belirtilen istatistiklerde, trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise, “Araç hızı, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ‘dur’ işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek” olarak belirtildi.

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