diyarbakır’da “eren kış-31 operasyonu” başlatıldı

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İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da bin 130 personelin katılımıyla Eren Kış-31 şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır’da “Eren Kış-31 (Diyarbakır-Arıklı) Şehir Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu” başlatıldı.
Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 130 personelden oluşan 73 operasyonel tim görev alıyor.
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