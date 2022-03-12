DOLAR

14,7786$% -0.6

EURO

16,1808% -1.26

STERLİN

19,3324£% -1.23

GRAM ALTIN

941,84%-1,04

ÇEYREK ALTIN

1.530,00%-1,27

BİTCOİN

577744฿%-1.33463

Öğle Vakti a 12:42
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU -1°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Diyarbakır’da “Eren Kış-31 Operasyonu” başlatıldı

Diyarbakır’da “Eren Kış-31 Operasyonu” başlatıldı

diyarbakır’da “eren kış-31 operasyonu” başlatıldı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da bin 130 personelin katılımıyla Eren Kış-31 şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır’da “Eren Kış-31 (Diyarbakır-Arıklı) Şehir Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu” başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 130 personelden oluşan 73 operasyonel tim görev alıyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Polis memurunu sürükleyerek yaralayan sanık hakkında iddianame hazırlandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.