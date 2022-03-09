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Anasayfa / Asayiş / Diyarbakır’da ailelerin evlat nöbeti 919. gününde

Diyarbakır’da ailelerin evlat nöbeti 919. gününde

diyarbakır’da ailelerin evlat nöbeti 919. gününde
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ailelerin evlat nöbeti 919. gününde devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 919. gününde de sürüyor. Oğlu Yusuf’un 2014’te 17 yaşındayken Siirt’in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyen Nurettin Ödümlü, 9 yıldır evladının hasretini çektiğini ifade etti. Çocuğuna teslim olması için çağrıda bulunan Ödümlü, “Oğlum, HDP ile PKK’lılar tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. 2014 yılının 7’nci ayında çocuğumu kandırarak dağa götürdüler. Çocuğumu istiyorum, evladımı istiyorum. Oğlumu almadan da bu eylemden vazgeçmeyeceğim. Oğlum Yusuf dön gel güvenlik güçlerine teslim ol” dedi.

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