diyarbakır-siverek yolu ulaşıma kapatıldı

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Diyarbakır-Siverek yolu aşırı buzlanma ve don nedeniyle ulaşıma kapatıldı. AFAD Diyarbakır ekipleri tarafından yolda mahsur kalan araçlar müdahale edilerek kurtarılıyor.
Diyarbakır’da, kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı. Diyarbakır-Siverek yolunda aşırı buzlanma ve don nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Yolda mahsur kalan onlarca araç kurtarıldı. Buzlanma yüzünden yolun dışına çıkan araçlara müdahale edildi. Mahsur kalan sürücüler ve yolcuları, 7/24 esasına göre göreve devam eden Diyarbakır AFAD ekipleri kurtararak güvenli bölgeye ulaştırıyor.
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