Diyarbakır Bölge Müdürlüğü nakil hizmeti alacak

Diyarbakır İlinde Yükleniciye teslim edilecek 45573 adet kuru gıda kolilerinin, Diyarbakır, Batman, Bingöl ve Mardin il merkezlerinde bulunan adreslere Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarında teslimi işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

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