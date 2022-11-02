DİSİPLİN

Nedir disiplin?

Neden çocuklarımıza disiplinli yetiştirmek istiyoruz?

Doğru disiplin nedir?

Her şeyin başı disiplin midir?

Disiplin ceza mıdır?

Disiplinin sözlük anlamı,

Bilimde ,

öğretim konusu olan ya da olabilecek bilgilerin tümü.

Eğitimde disiplin ise ,öğrenciye hangi davranışların istenilir olduğunu gösterip öğretmek, bu davranışı sergileyip sergilemediğini izlemek ,davranışı beklenenden daha iyi sergilediğinde onu ödüllendirmek, iyi sergilenemediğinde cezalandırmak mıdır?

Disiplin insan hayatının her alanında olmalıdır ,ancak eğitimli olmazsa olmazlar arasında olmalıdır.

Eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak görülmelidir.

Disiplin başarının önemli bir öğesidir ,öğrenmeyi kolaylaştırır.

Aslında sorun disiplinden ne anladığımızdır.

Disiplin genellikle katı ve değişmez kuralları ifade eder anlayışına hakimdir insanlar üzerinde. Eğitim ortamında uygulanan disiplin öğrencileri uygulanış mantığı açıklandığında ve her uygulayıcının aynı mantıkla hareket ettiğini gören öğrenci disiplin kurallarını uygulamaya direnç göstermeyecektir.

Disiplin kuralı bir yaaşamdır.

öğrenciler uygulanan disipline karşı çıkmazlar uygulama biçimine karşı çıkarlar.

Disiplin aslında bizim rahatsız olduğumuz bir kelimedir.

Disiplin tutarlılıktır.

Davranış da tutarlılıkları disiplin.

Aslında disiplin rahatsız olduğumuz bir kelimedir.

O yani disiplinli hoca ,disiplinli yönetici, disiplinli komutan, dediğimizde aklınıza ne gelir.

Baskı gelir değil mi?

Disiplin hedeflerde ilkeler de tutarlılıktır.

Disiplin davranışlarda tutarlılıktır.

Disiplinli olmak bizlerin neyi kazandırır.

Odaklanmayı kolaylaştırır,

Stresi azaltır,

Aktif olmayı sağlar,

Disiplin nasıl kazanılır?

Disiplin sadece ders çalışmak ,başarılı olmak için değil yaşam kalitenizi yükseltmek için de kullanılmalı.

Bu sayede disiplin sizin için sadece zorlu eylemlere karşı kullanabileceğiniz bir araç olamaz.

Sizi keyifli anılarınızı hatırlatan, mutlu anılara sahip olmanıza yardımcı olan bir değer olarak hayatınızda çok daha etkili bir şekilde yer kaplar.