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Dış mekan aydınlatma işleri yaptırılacak
Devlet Demir Yolları İşletmesi dış mekan aydınlatma işleri yaptıracağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ GAR SAHA AYDINLATMASININ BAKIM ONARIMI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
İhalenin teklif açma tarihinin 2 Eylül olduğu belirtildi.
İlana ulaşmak için tıklayınız…
Bakım, onarım, mantolama ve doğalgaz dönüşüm işleri yaptırılacak
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