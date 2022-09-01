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Diş Hastanesi mesai dışında da hizmet verecek

Diş Hastanesi mesai dışında da hizmet verecek
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Diş Hastanesi mesai dışında da hizmet verecek

Malatya Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi mesai dışı da hizmet vermeye başlayacak. Özellikle randevu alma konusunda sıkıntı yaşanan Malatya Diş Hastanesi, 5 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren, hafta içi her gün saat 17:00-20:00 arası 20 diş hekimin katılımıyla mesai dışı poliklinik hizmeti verecek.

Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 71 ünit ve 5 ameliyathanesi ile halkımıza hizmet vermekte olup, hafta içi 09:00-16:00 saatleri arası randevu ile vatandaşlarımıza poliklinik hizmeti sunmaktadır. Müdürlüğümüzün ve hastane yönetimimizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda diş poliklinik hizmetlerinden halkımızın daha fazla yararlanması için 5 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren, hafta içi her gün saat 17:00-20:00 arası 20 diş hekimimizin katılımıyla mesai dışı poliklinik hizmeti vermeye başlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Mesai dışı diş polikliniklerinden hizmet almak isteyen vatandaşların, mhrs.gov.tr ve Alo 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemini kullanarak randevularını oluşturabilecekleri kaydedildi. (İHA)

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