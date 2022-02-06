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Anasayfa / Asayiş / Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü dereye uçtu

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü dereye uçtu

direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü dereye uçtu
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Giresun’un Bulancak ilçesinde aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücünün kullandığı araç dereye uçtu.

Edinilen bilgilere göre, Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Elmalı köyü mevkiinde 28 ABF 105 plakalı aracın sürücüsü Hasan Küçük seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Aracın kontrolünü kaybederek yolun kenarında bulunan dereye uçan aracı gören çevredekiler durumu sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kalbi durduğu belirlenen Hasan Küçük Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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