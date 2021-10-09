Direksiyon başında kalp krizi geçirdi!

Halk otobüsü şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Seyir halindeki araç bir iş yerine çarparak durabildi. Olay esnasında iş yerinde olan iki kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü kalp krizi geçiren İ.G. idaresindeki 44 H 0032 plakalı özel halk otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir oto bakım servisine daldı. Kazada iş yerini kapatma hazırlığı yapan işletme sahibi C.H. ile araç sürücüsü yaralandı.

Servis dışı sefer yapan araçta yolcunun bulunmaması bir faciayı önlerken, yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi‘ne kaldırıldı.

Öte yandan halk otobüsünün iş yerine girmesiyle beraber içerde bulunan bir kişinin ise ağır yaralı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (Haber Merkezi-İHA)

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