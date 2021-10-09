DOLAR

8,9693$%1.05

EURO

10,4166%1.05

STERLİN

12,2440£%0.88

GRAM ALTIN

505,55%1,03

ÇEYREK ALTIN

8.107,50%1,21

BİTCOİN

493178฿%0.73593

İmsak Vakti a 05:02
Malatya AÇIK 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Direksiyon başında kalp krizi geçirdi!

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi!

Halk otobüsü şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Seyir halindeki araç  bir iş yerine çarparak durabildi. Olay esnasında iş yerinde olan bir kişi ise ağır yaralandı.

direksiyon başında kalp krizi geçirdi!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi!

Halk otobüsü şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Seyir halindeki araç  bir iş yerine çarparak durabildi. Olay esnasında iş yerinde olan iki kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü kalp krizi geçiren İ.G. idaresindeki 44 H 0032 plakalı özel halk otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir oto bakım servisine daldı. Kazada iş yerini kapatma hazırlığı yapan işletme sahibi C.H. ile araç sürücüsü yaralandı.
Servis dışı sefer yapan araçta yolcunun bulunmaması bir faciayı önlerken, yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi‘ne kaldırıldı.

Öte yandan halk otobüsünün iş yerine girmesiyle beraber içerde bulunan bir kişinin ise ağır yaralı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (Haber Merkezi-İHA)

Malatya Haberlerde Bugün

 

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Emniyet uyuşturucu ve silah ele geçirdi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.