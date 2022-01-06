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Anasayfa / Asayiş / Dini nikahlı kocasının iş yerini ateşe veren kadın dumandan etkilendi

Dini nikahlı kocasının iş yerini ateşe veren kadın dumandan etkilendi

dini nikahlı kocasının iş yerini ateşe veren kadın dumandan etkilendi
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Adana’da bir kadın dini nikahlı eşinin hurda deposuna kendisini kilitleyip iş yerini ateşe verdi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin kapısını kırarak kadını kurtardı ardından yangını söndürdü. Dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı’nda bulunan hurda deposunda meydana geldi. İddiaya göre, Dilan D., dini nikahlı eşiyle tartıştı. Öfkeli olan Dilan D., eşine ait hurda deposuna kendisini kilitledi. Daha sonra Dilan D., yanıcı madde dökerek iş yerini ateşe verdi. Yangını gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hurda deposunun kapısını kırarak Dilan D.’yi kurtardı. Dumandan etkilenen Dilan D. sağlık ekiplerine Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye yangını kısa sürede söndürürken iş yerinde maddi hasar meydan geldi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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