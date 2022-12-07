Dilenciler illallah ettiriyor

HÜSEYİN KOCAMAN

Sayıları gün geçtikçe artan dilenciler vatandaşları illallah ettiriyor. Artık belediyelerin dilencilere karşı yeni önlemler almasını isteyen vatandaşlar, “Para versen bir türlü vermesen başka türlü. Çarşıya gidiyoruz dilenci, eve geliyoruz dilenci, sokakta, caddede, mahallede, her yerde dilenci. Şimdide mendil satarak dileniyorlar. Özellikle bunu yapanlar da erkekler” diyerek isyan ettiler.

Sayıları gün geçtikçe artan dilenciler, artık illallah dedirtiyor. Çarşıda, pazarda, cami ve hastane önlerinde, her sokak ve cadde başında görmeye alışık olduğumuz dilenciler vicdan tacirliği yapmaya devam ediyor. Bir türlü önlem alınamayan bu duruma vatandaşların tepkisi giderek artarken, dilencilerden artık bıktıklarını dile getiren vatandaşlar ise ne yapacaklarını bilemediklerini ifade ediyorlar.

Belediyeden dilenciler konusunda yardım isteyen vatandaşlar, her tarafın dilenci olduğunu dile getiriyorlar.

“YENİ ÖNLEMLER ALINMALI”

“Resmen Malatya dilenci yuvasına dönüştü” diyen vatandaşlar, “Her yerdeler artık. Para versen bir türlü vermesen bir başka türlü. Çarşıya gidiyoruz dilenci, eve geliyoruz dilenci, sokakta, caddede, mahallede, her yerde dilenci. Şimdide mendil satarak dileniyorlar. Özellikle bunu yapanlar da erkekler. Eli ayağı tutuyor, hiçbir sakatlığı yok, yaşlı değil, yine de çalışmak istemiyorlar. Kadınlarımız bile apartmanda merdiven yıkıyorlar, yine de haklarıyla para kazanıyorlar. Ama bu erkekler kendilerini araçların önüne atıyorlar. Para versen alışıyorlar, vermesen için açıyor. Artık sıkıldık. Yetkililerin bir an önce başka türlü önlem almaları gerekiyor. Bir operasyon yapıp, paralarını ellerinden alıp tekrar bırakmak dışında, yeni önlemler alınmalı” diye konuştular.