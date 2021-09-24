Dilek Mahallesi Öğrencilerine ‘Öğrenmeye Hoş geldin’

Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Öğrenmeye Hoşgeldin’ projesi kapsamında Dilek mahallesinde okula yeni başlayan öğrenciler için düzenlenen etkinliğe katıldılar.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından2019 yılında başlatılan ancak pandemi tedbirleri nedeniyle geçen yılki eğitim hizmetleri planlamasında yer almayan ‘Öğrenmeye Hoşgeldin’ projesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi kapsamında tekrardan minik öğrencilerle buluşturuldu.

Dilek Mahallesinde aynı binada hizmet veren İlkokul ve Ortaokul Hizmet Binasının spor salonunda kurulan sıralar ve oluşturulan hatıra fotoğraf çekim noktasıyla okul hayatına yeni başlayan minik öğrenciler için özel bir etkinlik düzenlendi.

Spor salonuna yerleştirilen sıralardaki yerlerini alıp kendilerine hediye edilen boyama kağıtlarına resimler yapan çocukları özel anlarında yalnız bırakmayan Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yanlarında getirdikleri hijyen ve boyama setlerini çocuklara hediye edip, güzel bir eğitim dönemi temenni ettiler.

Yeşilyurt’u eğitim, sosyal ve kültürel projelerde isminden söz ettiren bir ilçe hüviyetine ulaştırdıklarını ifade eden Başkan Çınar, “ ‘Öğrenmeye Hoşgeldin’ projemiz kapsamında Dilek Mahallemizde ki Anaokulu ve İlkokulumuzda özel bir program tertip ederek okula yeni başlayan minik öğrencilerimizle bir araya geldik. Spor salonumuzda kurulan sıralarda yerlerini alan çocuklarımız, kendilerine verilen boyama kağıtlarına güzel resimler çizerek hem yeteneklerini ön plana çıkartıyorlar hem de yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşiyorlar. İlçe Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte çocuklarımızı bu özel anlarında yalnız bırakmadık. Okumaya, yazmaya ve boyamaya hevesli çocuklarımızın isteği, neşesi ve mutluluğu bizi ziyadesiyle mutlu etti.” diye konuştu.

Yeşilyurt’taki okulların sağlıklı ve güzel şartlarda eğitim sunması, öğrencilerinde huzurlu ortamlarda derslerine çalışmaları için her türlü desteği verdiklerini hatırlatan Başkan Çınar, Yaklaşık 1,5 yıldan sonra yeniden yüz yüze eğitime başlamaları nedeniyle gayretli ve istekli olan öğrencilerimizin heyecanlarının kırılmaması ve sağlıklı bir şekilde okul hayatlarına devam etmeleri içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz. Öğrencilerimizin yaşadığımız bu zorlu sürece alışmaları ve daha bilinçli olmaları içinde belediye olarak okullarımızdaki çalışmalara destek sağlıyoruz. Tüm öğrencilerimize sağlıklı ve güzel bir eğitim-öğretim dönemi temenni ediyorum.” diye konuştu. (Bülten)

Malatya Haber